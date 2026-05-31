Трамп хочет внести правки в согласованный с Ираном меморандум – Axios

Президент США Дональд Трамп вернул на доработку согласованный проект договорённостей с Ираном, требуя усилить контроль за ядерной программой и уточнить ключевые положения соглашения.
Президент США Дональд Трамп требует внести изменения в проект договорённостей с Ираном по ядерной программе, который ранее был согласован его представителями, и вернул документ на доработку.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники в администрации.

По данным источников, вопрос обсуждался во время заседания в Ситуационной комнате Белого дома в пятницу. Несмотря на общую готовность двигаться к соглашению, Трамп решил вернуть документ на доработку, поскольку хочет усилить ключевые положения, касающиеся ядерной программы Ирана.

В частности, президент США настаивает на более детальной и жёсткой проработке механизмов контроля за иранским обогащённым ураном. Речь идёт о том, как именно Соединённые Штаты будут получать или контролировать эти материалы, а также в какие сроки это должно происходить. Эти пункты, по словам собеседников, являются для Трампа принципиальными.

Отдельно он также просит пересмотреть формулировки, касающиеся возможного возобновления работы Ормузского пролива — одного из ключевых маршрутов поставок нефти. Вашингтон стремится избежать любых размытых формулировок, которые могли бы позволить Ирану трактовать договорённости в свою пользу.

В текущей версии документа предусмотрен 60-дневный период для дальнейших переговоров по ядерным обязательствам Ирана и возможному смягчению санкций со стороны США. В то же время окончательный текст соглашения ещё не согласован: как Вашингтон, так и Тегеран подтверждают, что процесс продолжается.

По словам американских чиновников, после внесения правок ожидается новый раунд согласований, который может затянуться на несколько дней. В Белом доме заявляют, что Трамп согласится только на вариант соглашения, который полностью будет соответствовать его требованиям и гарантировать невозможность получения Ираном ядерного оружия.

Напомним, накануне США и Иран согласовали проект 60-дневного меморандума, который предусматривает продление режима прекращения огня и запуск переговоров по иранской ядерной программе.

Ранее, по данным СМИ, администрация президента США Дональда Трампа 25 мая предупредила, что дала Ирану от пяти до семи дней для завершения переговоров и заключения окончательного мирного соглашения между странами.

Также министр финансов США Скотт Бессент допустил, что Белый дом может отменить некоторые санкции против Ирана в зависимости от того, как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке.

