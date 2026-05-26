Украина определила 500 целей в Беларуси на случай вступления Лукашенко в войну – «Мадьяр»

**Военные уже определили первые 500 целей на территории Беларуси, по которым могут быть нанесены удары в случае вступления режима Александра Лукашенко в войну против Украины. ** Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди.
«Минскому гауляйтеру Лукашеску: пес, который лает, не кусает. Птица хищная не такая. Первые 500 целей уже на карандаше. Бесплатный и очень практичный совет: не лезь в глаза Украине», - отметил Бровди.
Командующий СБС также призвал украинских бойцов «сложить раму», продолжить атаки по российскому ВПК и уничтожение оккупантов.
«Народу: веры и выдержки, несокрушимые. А еще – максимального внимания к уведомлениям ПВО и жить!» – написал он.
Напомним, недавно президент Владимир Зеленский объявил об усилении защиты границы с севера Украины, в частности, из-за угрозы со стороны Беларуси и Брянской области рф. Также он заявил о последствиях для руководства Беларуси в случае «если будут агрессивные действия против Украины».
До этого россия объявила о старте ядерных учений, которые проходят в том числе и на территории Беларуси.
В МИД Украины резко осудили совместные ядерные учения российской федерации и Беларуси, назвав их «беспрецедентным вызовом для архитектуры глобальной безопасности».
