Украина определила 500 целей в Беларуси на случай вступления Лукашенко в войну – «Мадьяр»

Национальная безопасность
Читати українською
Военные уже определили первые 500 целей в Беларуси, по которым могут быть нанесены удары в случае вступления Лукашенко в войну против Украины.
Фото: Telegram/Сырский

**Военные уже определили первые 500 целей на территории Беларуси, по которым могут быть нанесены удары в случае вступления режима Александра Лукашенко в войну против Украины. ** Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди.

Участие режима Лукашенко в войне россии против Украины: хронологияВ первые месяцы войны Беларусь стала плацдармом российского наступления, а в 2023–2024 годах – важным тылом армии рф. Последние же два года Минск стал частью ядерного шантажа рф. Хронология вовлечения Беларуси в полномасштабное вторжение рф – на инфографике.

«Минскому гауляйтеру Лукашеску: пес, который лает, не кусает. Птица хищная не такая. Первые 500 целей уже на карандаше. Бесплатный и очень практичный совет: не лезь в глаза Украине», - отметил Бровди.

Командующий СБС также призвал украинских бойцов «сложить раму», продолжить атаки по российскому ВПК и уничтожение оккупантов.

«Народу: веры и выдержки, несокрушимые. А еще – максимального внимания к уведомлениям ПВО и жить!» – написал он.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский объявил об усилении защиты границы с севера Украины, в частности, из-за угрозы со стороны Беларуси и Брянской области рф. Также он заявил о последствиях для руководства Беларуси в случае «если будут агрессивные действия против Украины».

До этого россия объявила о старте ядерных учений, которые проходят в том числе и на территории Беларуси.

В МИД Украины резко осудили совместные ядерные учения российской федерации и Беларуси, назвав их «беспрецедентным вызовом для архитектуры глобальной безопасности».

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Беларусь Александр Лукашенко Агрессия РФ Война в Украине СБС ВСУ
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Штаты возобновили сопровождение судов через Ормузский пролив – СМИ
В Запорожье выросло количество пострадавших в результате атаки оккупантов
С 1 сентября все школьники получат бесплатные теплые обеды
Украина определила 500 целей в Беларуси на случай вступления Лукашенко в войну – «Мадьяр»
SpaceX в пять раз повысила цены на Starlink для Пентагона – Reuters
Войска рф нанесли удар по кладбищу на Черниговщине, есть пострадавшая
Умеров без объявления прибыл в Берлин на переговоры: что известно
Доллар США установил новый исторический максимум по отношению к гривне
инфографикаМягкая сила Китая: Институты Конфуция в Украине и мире
авторская колонкаЧужие здесь не ездят: как Силы обороны Украины перекрывают логистику на юге
Больше новостей