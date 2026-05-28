В ЕС назвали требование для начала переговоров с россией

В ходе переговорного процесса по завершению войны в Украине между представителями Европы и российской федерации, ЕС потребует от Москвы ограничить вооруженные силы.
Европейский Союз хочет применить зеркальные ограничения к российской федерации и потребует ограничения армии оккупантов в случае старта переговоров по завершению войны в Украине.

Об этом 28 мая перед началом заседания министров иностранных дел на Кипре сообщила высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, пишет Noelreports.

Каллас считает, что в случае начала мирных переговоров ЕС может ставить такие условия рф, поскольку военные лимиты для украинской стороны должны в равной степени касаться и российской армии.

«Мы должны требовать от россии таких же уступок, каких требует россия от Украины», – заявила евродипломат.

Кроме сокращения ВС россии, европейские страны собираются настаивать на выводе войск россии с территорий Молдовы и Грузии (имеются в виду оккупированные территории Абхазии и Южной Осетии).

Однако пока Европейский Союз отложил назначение специального представителя для возможных переговоров с агрессором владимиром путиным о завершении войны в Украине, сообщает Deutsche Welle.

«Нам необходимо для начала договориться, о чем именно мы хотим говорить с россией», – объяснила агентству одна из чиновниц ЕС.

Такой позиции придерживаются и другие высокопоставленные чиновники ЕС. В частности, пока нецелесообразным такое назначение считают представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и дипломаты Германии.

Напомним, также в Европейском Союзе заявили, что планируют обсудить усиление давления на россию после атаки с применением ракеты «Орешник» по Киевской области.

Ранее СМИ писали, что Европейский Союз общает назначение собственного представителя для возможных мирных переговоров по Украине. Сообщалось, что среди кандидатов: верховный дипломат ЕС Кая Каллас, президент Финляндии Александр Стубб, бывший премьер-министр Италии Марио Драги, а также бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

Также премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что Европе стоит привлечь к переговорам посредника, который хорошо знает россию и «понимает русскую душу».

В то же время, по данным СМИ, европейские дипломаты подчеркивают, что сначала необходимо определить содержание и рамки такого диалога.

