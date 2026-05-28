Каллас сообщила о якобы выезде посольства США из Киева, в МИД опровергли (обновлено)

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что посольство США якобы покинуло Киев после российских угроз об ударах по столице. В то же время в Министерстве иностранных дел Украины опровергли эту информацию, подчеркнув, что она не соответствует действительности.

Глава евродипломатии сделала соответствующее заявление во время брифинга перед встречей министров иностранных дел ЕС на Кипре.

«Вот как действует россия: на поле боя она не получает преимущества, поэтому сейчас усиливает террористические атаки – иначе это не назовёшь – пытаясь запугать общество. Это не сработало на протяжении четырёх лет и, на мой взгляд, не сработает и сейчас», – сказала Каллас.

Она также отметила, что большинство посольств остаются в Киеве, назвав это проявлением мужества. В то же время Каллас добавила, что «все европейские остались, а Америка ушла».

Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий в комментарии для журналистов опроверг информацию о выезде посольства США из украинской столицы.

«Информация о выезде посольства США не соответствует действительности», – заявил пресс-секретарь МИД.

Дополнено:

Посольство США также уже официально опровергло заявление о своей эвакуации из Киева.

«Посольство США открыто. Никаких изменений в нашей работе нет, а сообщения об обратном являются ложными. Для Государственного департамента нет более высокого приоритета, чем безопасность и защита граждан США, поэтому мы регулярно пересматриваем ситуацию с безопасностью Посольства США в Киеве. Мы вновь подчёркиваем, что гражданам США не следует путешествовать в Украину по любой причине из-за вооружённого конфликта», – отметили в посольстве.

Напомним, 25 мая в Министерстве иностранных дел рф заявили, что планируют новые удары «по центрам принятия решений» в Киеве и призвали иностранцев и дипломатов покинуть столицу Украины. Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что это заявление РФ является попыткой оправдать дальнейший террор против гражданского населения.

В МИД Украины после этого сообщили, что общий уровень угроз безопасности для Киева и других украинских городов со стороны России остаётся таким же, как и в предыдущие годы и месяцы.

А накануне Европейская комиссия вызвала временного поверенного в делах России после заявлений Москвы о намерении нанести новые массированные удары по Киеву.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.