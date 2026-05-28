В Китае переполненный автобус врезался в грузовик, как минимум 13 погибших

По меньшей мере 13 человек погибли в центральном Китае после того, как переполненный пассажирский автобус врезался в грузовик на скоростной автомагистрали в провинции Хэнань.

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, авария произошла рано утром в четверг в провинции Хэнань на участке скоростной автомагистрали G40, соединяющей Шанхай с городом Сиань. Пассажирский микроавтобус, рассчитанный на 9 мест, перевозил 16 человек и врезался сзади в полуприцеп грузовика, который двигался впереди.

По данным государственного вещателя CCTV, столкновение произошло примерно в 02:40 по местному времени. Транспортное средство SAIC MAXUS было значительно перегружено. Причины аварии в настоящее время устанавливаются, проводится расследование.

