Фицо назвал «единственного», кто может стать лидером Европы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон сейчас является единственным политиком, который может стать лидером Европейского Союза.

Об этом он сказал во время выступления перед студентами в городе Гандлова.

9 апреля 2026, 13:37 Фон дер Ляйен, Макрон, Мерц: кому в Европе больше всего доверяют украинцы – соцопрос Украинцы назвали топ-3 европолитиков, которым доверяют больше всего. С показателями в 54-59 процентов лидируют Урсула фон дер Ляйен, Эммануэль Макрон и Кир Стармер.

Фицо напомнил, что в 2027 году завершается второй президентский срок Макрона, после чего французский лидер не сможет снова баллотироваться.

По словам словацкого премьера, Европе нужны политики с видением будущего, поскольку без реформ ЕС и НАТО окажутся в кризисном состоянии.

Фицо также заявил, что НАТО находится в «жалком состоянии».

Он подчеркнул, что Европейскому Союзу не хватает общей внешней политики и сильного руководства.

По мнению премьера Словакии, после решений президента США Дональда Трампа о сокращении американского военного присутствия в Европе ЕС придется больше полагаться на собственные ресурсы.

Фицо заявил, что Европа должна самостоятельно заботиться о своей безопасности и искать новое руководство.

Напомним, ранее украинцы назвали топ-3 европейских политиков, которым доверяют больше всего. С показателями в 54-59 процентов лидируют Урсула фон дер Ляйен, Эммануэль Макрон и Кир Стармер.

В марте Эммануэль Макрон объявил о намерении увеличить количество ядерных боеголовок в арсенале страны.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.