НАБУ сообщило об еще одном подозрении по делу чиновника налоговой Сумщины

НАБУ и САП сообщили о подозрении главному государственному инспектору налоговой в рамках уголовного производства по подозрению начальника управления налогового аудита Главного управления Государственной налоговой службы в Сумской области Людмилы Дядченко в получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба САП, но не указывает фамилии подозреваемой.

По информации «Слово и дело», речь идет именно о Дядченко. О подозрении сообщили ее подчиненному.

«27 мая 2026 года САП и НАБУ сообщили о подозрении сотруднику налоговой, при пособничестве которого начальница управления ГУ ГНС в Сумской области требовала и получила неправомерную выгоду. В ходе расследования САП и НАБУ установили причастность к совершению этого преступления подчиненного начальницы управления, непосредственно проводившего налоговую проверку этого общества и организовывавшего встречи для передачи средств. Действия главного государственного инспектора по налоговому аудиту квалифицированы по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины», – информирует прокуратура.

Напомним, по версии следствия, начальница управления Дядченко по предварительному сговору с другими чиновниками требовала 2 млн грн и получила 1,5 млн грн от предпринимателя за успешное прохождение проверки и несоздание препятствий в дальнейшей хозяйственной деятельности общества на прифронтовой территории.

Ранее ВАКС взял под стражу начальницу управления ГУ ГНС Сумщины Людмилу Дядченко. Альтернативой содержанию под стражей ей определили 3,33 млн грн залога. В случае внесения средств она будет обязана: прибывать по первому требованию; не отлучаться из Сумской области без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения с лицами, указанными в определении суда; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронное средство контроля.

