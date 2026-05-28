Россия ночью атаковала Украину баллистикой и почти 150 дронами: как отработала ПВО

Российские войска в ночь на 28 мая атаковали Украину баллистической ракетой «Кинжал», а также 147 ударными беспилотниками различных видов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечается, сегодня ночью противник атаковал аэробаллистической ракетой «Кинжал» (район пуска – воздушное пространство Липецкой обл.) и 147 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и беспилотниками других типов из направлений: Брянск, Курск, Орёл, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 138 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.

В то же время зафиксировано попадание аэробаллистической ракеты «Кинжал» и 9 ударных БПЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

Напомним, в среду, 27 мая, российские оккупационные войска атаковали детскую площадку в Корабельном районе Херсона, в результате чего погиб человек, а мать с двумя детьми получили ранения.

А утром того же дня военные России нанесли удар по двум фермерским предприятиям в Черниговской области. Одна из работниц фермы погибла на месте, также есть пострадавший.

