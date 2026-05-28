Израиль расширил военную операцию на юге Ливана, местных призывают эвакуироваться

Израиль расширил зону военных операций на юге Ливана, объявив новые территории «зоной боевых действий» и призвав местных жителей срочно покинуть регион.

Об этом сообщает Reuters.

Израильские военные заявили, что все районы к югу от реки Захрани теперь считаются зоной боевых действий. Населению рекомендуют эвакуироваться на север, предупреждая о возможном применении «значительной силы» против группировки «Хезболла».

По данным израильской армии, предыдущие удары и операции в регионе уже были направлены против позиций «Хезболлы», а новое объявление фактически расширяет зону эвакуации — впервые охватывая весь сектор к югу от реки Захрани.

Как известно, Захрани расположена примерно в 40 км к северу от израильской границы. Территория к югу от неё охватывает около 2 000 квадратных километров.

Местные источники сообщают, что тысячи людей уже начали бежать на север, в частности в город Сидон, который уже принимает значительное количество переселенцев.

Конфликт продолжается, несмотря на объявленное США перемирие, объявленное в апреле. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, с момента его начала в Ливане погибли как минимум сотни людей.

Столица Бейрут пока не подвергалась новым масштабным ударам, однако в городе регулярно фиксируется активность беспилотников и военной авиации. Израильские чиновники заявляют, что целью операций является ослабление военной инфраструктуры «Хезболлы» и защита северных районов Израиля от обстрелов и атак.

Напомним, накануне Израиль наносил более сотни авиаударов по целям на территории Ливана, а также расширил сухопутную операцию. Предварительно, в результате новых израильских ударов в Ливане погибли более 30 человек.

Как известно, 24 апреля Дональд Трамп заявил о продлении режима прекращения огня между Израилем и Ливаном ещё на три недели после переговоров в Белом доме с участием представителей США и обеих стран.

Уже в мае Израиль нанёс авиаудары по югу Ливана через несколько часов после договорённости о продлении режима прекращения огня.

