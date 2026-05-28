США нанесли новые удары по Ирану вблизи Ормузского пролива – СМИ

США нанесли новые удары по территории Ирана. Американские военные атаковали объект, который, по данным Вашингтона, представлял угрозу для сил США и коммерческого судоходства в Ормузском проливе.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника, который говорил на условиях анонимности.

По его словам, удары были нанесены ночью. Кроме того, американские силы перехватили и сбили несколько иранских беспилотников, которые также считались потенциальной угрозой для военных и гражданских судов в регионе.

Reuters отмечает, что об этих атаках ранее официально не сообщалось.

Новые удары произошли на фоне переговоров о прекращении войны, которая продолжается уже три месяца. Конфликт, начавшийся 28 февраля после ударов США и Израиля, привел к тысячам жертв и резкому росту мировых цен на энергоносители.

Ранее президент США Дональд Трамп опроверг сообщения иранских государственных медиа о якобы совместном контроле Ирана и Омана над судоходством в Ормузском проливе в рамках возможного мирного соглашения. По словам Трампа, пролив останется открытым.

Напомним, в предыдущий раз США наносили удары по Ирану в понедельник. В Вашингтоне тогда заявили, что это были «оборонительные» действия против объектов, которые могли угрожать американским силам. Иран, в свою очередь, назвал эти атаки нарушением хрупкого перемирия.

Этот инцидент произошел на фоне сложного переговорного процесса. На днях госсекретарь США Марко Рубио объявил, что Вашингтон и Тегеран близки к подписанию меморандума о 60-дневном продлении перемирия и разблокировании пролива, однако предупредил: в случае срыва договоренностей США решат вопрос «другим способом».

Позицию ведомства подтвердили и в Белом доме – 25 мая администрация Дональда Трампа выдвинула Ирану ультиматум, дав от пяти до семи дней на завершение переговоров и заключение окончательного мирного соглашения.

