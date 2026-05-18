Европейский Союз обсуждает назначение представителя для возможных мирных переговоров по Украине на фоне того, что команда президента США сосредоточена на ирано-израильском кризисе. В ЕС сейчас рассматривают трёх основных кандидатов на эту должность.

Об этом пишет Politico.

В ЕС всё чаще обсуждают идею не коллективного формата переговорщиков, а одного спецпосланника, который мог бы координировать потенциальный диалог. В то же время главным препятствием остаётся отсутствие единой позиции среди государств-членов относительно того, кто именно должен занять эту роль.

Среди ключевых кандидатов называют верховную дипломатку ЕС Каю Каллас. Она ранее последовательно выступала против любых прямых контактов с россией, однако в последнее время допустила возможность назначения специального посланника для переговоров. В то же время в Брюсселе часть дипломатов считает, что её жёсткая антироссийская позиция может сделать её неприемлемой для Кремля, что фактически сделает невозможной её роль посредника.

Ещё одним вариантом является бывшая канцлер Германии Ангела Меркель. Она обладает значительным опытом прямых переговоров как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и с российским диктатором владимиром путиным. Однако её прежняя роль в европейской политике и оценка эффективности её подходов к россии вызывают споры среди европейских дипломатов, и часть из них считает её кандидатуру политически токсичной.

Среди других имён, которые обсуждаются в ЕС, – президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер-министр Италии Марио Драги. Оба считаются фигурами с высокой международной репутацией, способными вести сложные переговоры, однако никто из них публично не сигнализировал о готовности взять на себя такую миссию.

Отдельно Politico отмечает, что часть европейских дипломатов рассматривает и варианты за пределами ЕС. Речь, в частности, идёт о министре иностранных дел Норвегии Эспене Барте Эйде и главе МИД Индии Субраманьяме Джайшанкаре. Аргумент заключается в том, что кандидат из стран вне ЕС может быть более приемлемым для Москвы.

Ранее россия, по данным издания, продвигала кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, однако это предложение было отклонено. В МИД Украины в ответ иронично заявляли, что Кремль мог бы также предложить актёра Стивена Сигала или Жерара Депардьё.

Как подчёркивает Politico, главная проблема заключается не столько в позициях Киева или Москвы, сколько в отсутствии согласия внутри Европейского Союза по единой кандидатуре, которая могла бы представлять весь блок в потенциальных переговорах.

Напомним, лидеры стран Европы уже не впервые высказываются о необходимости возобновить диалог с рф. В частности, президент Финляндии Александр Стубб недавно заявил, что европейским странам стоит начать прямые переговоры с РФ, поскольку американская политика по войне в Украине больше не соответствует интересам самой Европы.

А премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Европе стоит вести прямой диалог с путиным и привлечь к переговорам посредника, который хорошо знает россию и «понимает русскую душу».

