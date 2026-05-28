Цены на нефть взлетели вверх после новых ударов между Ираном и США

Цены на нефть резко выросли утром 28 мая после того, как Иран заявил об ударе по американской авиабазе в ответ на новые атаки США. Опасения относительно дальнейшей эскалации конфликта и возможных перебоев с поставками вызвали скачок котировок более чем на 3%.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 3,72% – до 97,8 доллара за баррель. Более активный августовский контракт вырос на 3,63% – до 95,6 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) также прибавила 3,73%, поднявшись до 91,99 доллара за баррель.

Накануне оба эталонных сорта потеряли более 5% и опустились до самого низкого уровня за месяц на фоне сообщений о возможной сделке между США и Ираном о прекращении войны и возобновлении судоходства через Ормузский пролив.

Однако в четверг Корпус стражей исламской революции заявил, что нанес удар по американской авиабазе в ответ на атаку США вблизи аэропорта Бандар-Аббас. Иранская сторона также предупредила, что любые новые действия со стороны США получат «более решительный» ответ.

В то же время американский чиновник сообщил Reuters, что военные США нанесли новые удары по территории Ирана, нацелившись на военный объект, который, по оценкам Вашингтона, представлял угрозу для американских сил и коммерческого судоходства в Ормузском проливе.

Аналитик ANZ Дэниел Хайнс отметил, что предложение нефти остается ограниченным, а ключевые противоречия между сторонами до сих пор не урегулированы, что поддерживает рост цен.

Дополнительным фактором стало сокращение запасов нефти в США. По данным Американского института нефти (API), за прошлую неделю они снизились на 2,8 млн баррелей. Это стало шестой подряд неделей снижения запасов. Официальные данные Управления энергетической информации США (EIA) ожидаются позже 28 мая.

Предыдущий раз США наносили удары по Ирану в понедельник. В Вашингтоне тогда заявили, что это были «оборонительные» действия против объектов, которые могли угрожать американским силам. Иран, со своей стороны, назвал эти атаки нарушением хрупкого перемирия.

На фоне новых ударов мировые цены на нефть пошли вверх после падения более чем на 7% на прошлой неделе.

