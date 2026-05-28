Швеция готовится передать Украине истребители Gripen – СМИ

Швеция планирует передать Украине истребители Jas 39 Gripen C/D и начать переговоры о продаже более современных Gripen E. Официальное объявление ожидается в ближайшее время.

Об этом сообщает издание Aftonbladet со ссылкой на правительственные источники.

26 февраля 2026, 10:43

По данным журналистов, правительство Швеции готовит решение о передаче Украине истребителей модификаций Jas 39 C/D. Официальное объявление ожидается во время пресс-конференции, которую созвал премьер-министр Ульф Крistersson в рамках визита на авиабазу в Уппсале.

Кроме непосредственной передачи самолётов, Стокгольм также, по данным Aftonbladet, планирует начать переговоры о возможном будущем соглашении о продаже Украине более современной версии истребителя — Jas 39E (Gripen E).

Как отмечает издание, будущие поставки могут быть профинансированы за счёт кредитов Европейского Союза, которые Украина получает в рамках масштабных программ поддержки.

Также напоминается, что ранее Швеция и Украина подписали предварительное соглашение, которое может открыть путь к потенциальной сделке на 100–150 истребителей Gripen в долгосрочной перспективе.

Напомним, в апреле президент Владимир Зеленский сообщал, что военно-политическое руководство рассчитывает, что обучение украинских пилотов на истребителях Gripen стартует уже в 2026 году.

Как известно, в октябре президент Зеленский подписал со Швецией соглашение о намерениях поставить Украине истребители Gripen. По его словам, Киев рассчитывает получить 150 боевых самолётов Gripen, первые из которых могут быть переданы Швецией уже в этом году.

