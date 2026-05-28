Разведагентство Британии озвучило, сколько рф потеряла военных во время войны

Британская разведка оценила потери рф в войне против Украины почти в полмиллиона военных, отметив, что Кремль вынужден отступать на поле боя.

Об этом заявили в британской разведке, пишет The Guardian.

Как менялись потери личного состава армии рф во время вторжения в Украину Самые большие месячные потери у россиян были в январе прошлого года, а также в конце 2024-го. Подробнее – на инфографике.

Во время первой ежегодной лекции в Блетчли-парке директор Центра правительственной связи Великобритании Энн Кист-Батлер заявила, что с начала полномасштабного вторжения общие потери российской армии составляют «почти 500 тысяч военных».

По ее словам, российские силы также «движутся назад на поле боя» в Украине, несмотря на продолжение боевых действий.

В британской разведке подчеркнули, что это один из первых случаев публичного озвучивания подобных оценок на таком уровне.

Кист-Батлер также предупредила о росте так называемой гибридной активности россии против Великобритании и стран Европы. Речь идет о кибератаках, диверсионных действиях, воздействии на критическую инфраструктуру и попытках вмешательства в демократические процессы.

Отдельно она отметила, что британские спецслужбы в сотрудничестве с международными партнерами противодействуют попыткам контрабанды западных технологий в россию, а также случаям саботажа и кибератакам.

Напомним, по словам Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, российская армия в среднем несет в 3,5 раза больше потерь в этой войне, чем Силы обороны Украины.

Тем временем президент Финляндии Александр Стубб заявлял, что ежемесячно Силы обороны обезвреживают от 30 до 35 тысяч российских военных, благодаря чему на одного погибшего украинского воина сейчас приходится 5 ликвидированных оккупантов.

Такие же цифры называл президент Украины Владимир Зеленский, отмечая, что из-за больших потерь россия на данный момент просто не успевает пополнять свою армию новыми мобилизованными.

