В ВСУ ввели новые правила обучения мобилизованных: что изменится

В Сухопутных войсках ВСУ ввели обновленную программу базовой общевойсковой подготовки для мобилизованных. Новую систему уже тестируют в шести учебных центрах.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

2 июля 2025, 15:40 Что предполагает базовая общевойсковая подготовка Базовая общевойсковая подготовка предполагает получение военно-учетной специальности, а также знаний и навыков, необходимых для защиты Украины. Подробности – на инфографике.

Обновленную программу создали на основе опыта 151-го учебного центра с учетом реалий современной войны и потребностей фронта.

Продолжительность базовой подготовки осталась неизменной – 51 день. В то же время в ВСУ полностью пересмотрели подход к обучению. Теперь рекрутов обучают поэтапно по принципу «от простого к сложному».

Курсанты ежедневно отрабатывают основные навыки до автоматизма, а упражнения по огневой подготовке постепенно усложняются. Особый акцент сделали на работе в малых тактических группах.

Кроме того, в программе увеличили количество часов по тактической догоспитальной помощи. Дополнительные 12 часов удалось добавить после сокращения устаревших упражнений.

Отдельное внимание уделили борьбе с FPV-дронами. Рекруты тренируются поражать беспилотники с помощью систем «лазертаг» с двусторонней имитацией боя.

Еще одним нововведением стало менторство. За каждым взводом теперь закрепляют командира и инструктора, к которым курсанты могут обращаться по любым вопросам во время обучения.

Также в Сухопутных войсках ввели допрофессиональную подготовку. Лучшие и наиболее мотивированные рекруты смогут дополнительно осваивать специальности, которые сейчас особенно востребованы на фронте.

Речь идет о подготовке стрелка-оператора, стрелка-спасателя, командира малой тактической группы.

К углубленному обучению будут допускать только тех курсантов, которые успешно пройдут отбор и покажут высокие результаты во время базовой подготовки.

В Сухопутных войсках отмечают, что первые отзывы о новой методике уже положительные. Большинство курсантов оценили свой уровень подготовки как достаточный или высокий.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о подготовке граждан к национальному сопротивлению, который касается студентов университетов и профессиональных колледжей. Ожидается, что эта дисциплина заменит базовую военную подготовку.

Как известно, с 1 сентября 2025 года во всех учреждениях высшего образования Украины стартовала обязательная базовая общевойсковая подготовка (БОВП) для студентов университетов и профессиональных колледжей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.