В ВСУ ввели новые правила обучения мобилизованных: что изменится

В Сухопутных войсках ВСУ ввели обновленную программу базовой общевойсковой подготовки для мобилизованных. Новую систему уже тестируют в шести учебных центрах.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Обновленную программу создали на основе опыта 151-го учебного центра с учетом реалий современной войны и потребностей фронта.
Продолжительность базовой подготовки осталась неизменной – 51 день. В то же время в ВСУ полностью пересмотрели подход к обучению. Теперь рекрутов обучают поэтапно по принципу «от простого к сложному».
Курсанты ежедневно отрабатывают основные навыки до автоматизма, а упражнения по огневой подготовке постепенно усложняются. Особый акцент сделали на работе в малых тактических группах.
Кроме того, в программе увеличили количество часов по тактической догоспитальной помощи. Дополнительные 12 часов удалось добавить после сокращения устаревших упражнений.
Отдельное внимание уделили борьбе с FPV-дронами. Рекруты тренируются поражать беспилотники с помощью систем «лазертаг» с двусторонней имитацией боя.
Еще одним нововведением стало менторство. За каждым взводом теперь закрепляют командира и инструктора, к которым курсанты могут обращаться по любым вопросам во время обучения.
Также в Сухопутных войсках ввели допрофессиональную подготовку. Лучшие и наиболее мотивированные рекруты смогут дополнительно осваивать специальности, которые сейчас особенно востребованы на фронте.
Речь идет о подготовке стрелка-оператора, стрелка-спасателя, командира малой тактической группы.
К углубленному обучению будут допускать только тех курсантов, которые успешно пройдут отбор и покажут высокие результаты во время базовой подготовки.
В Сухопутных войсках отмечают, что первые отзывы о новой методике уже положительные. Большинство курсантов оценили свой уровень подготовки как достаточный или высокий.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о подготовке граждан к национальному сопротивлению, который касается студентов университетов и профессиональных колледжей. Ожидается, что эта дисциплина заменит базовую военную подготовку.
Как известно, с 1 сентября 2025 года во всех учреждениях высшего образования Украины стартовала обязательная базовая общевойсковая подготовка (БОВП) для студентов университетов и профессиональных колледжей.
