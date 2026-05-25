Стубб заявил, что готов представлять ЕС на переговорах с россией

Президент Финляндии Александр Стубб заявил о готовности в случае необходимости представлять Европейский Союз на возможных переговорах с россией по завершению войны в Украине.

Об этом стало известно из его интервью для Yle.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский в мае заявил, что Европа должна иметь собственного представителя на мирных переговорах с россией. Комментируя идею участия европейского представителя в возможных переговорах, Стубб отметил, что на такой вопрос сложно ответить отрицательно, если он будет официально поставлен.

__Если меня спросят (о готовности стать переговорщиком. – ред.), это, пожалуй, тот вопрос, на который сложно ответить отрицательно»_, – отметил Стубб.

В то же время он подчеркнул, что готов участвовать в таких переговорах только при условии, что россия согласится на прекращение огня.

Напомним, пока продолжается пауза в мирных переговорах, Европейский Союз обсуждает назначение собственного представителя для возможных мирных переговоров по Украине. Сообщалось, что среди кандидатов: верховный дипломат ЕС Кая Каллас, президент Финляндии Александр Стубб, бывший премьер-министр Италии Марио Драги, а также бывшая канцлер Германии Ангела Меркель.

Также ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что Европе стоит привлечь к переговорам посредника, который хорошо знает россию и «понимает русскую душу».

В то же время, по данным СМИ, европейские дипломаты подчеркивают, что сначала необходимо определить содержание и границы такого диалога.

