Силы обороны Украины в ночь на 27 мая поразили нефтеперерабатывающий завод в Туапсе Краснодарского края рф, а также ряд военных и инфраструктурных объектов на территории россии и на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщили в Генштабе.

28 апреля 2026, 18:17 Туапсе – второй Чернобыль: почему это опасно для власти путина Российские власти пытаются скрыть последствия ударов по Туапсе, и это вызывает протестные настроения среди населения.

Одной из ключевых целей стал нефтеперерабатывающий завод в Туапсе Краснодарского края рф. По данным Генштаба, в результате поражения на предприятии возник пожар и наблюдалось значительное задымление.

Как известно, Туапсинский НПЗ является одним из крупнейших на юге россии, с мощностью переработки около 12 млн тонн нефти в год и играет важную роль в обеспечении российских вооружённых сил топливом. Масштабы повреждений уточняются.

Кроме того, подразделения Воздушных сил ВСУ применили ракеты воздушного базирования Storm Shadow для поражения программно-аппаратных комплексов систем автоматизации разведки Военно-воздушных сил рф. Эти объекты расположены в районах Воронежа (Воронежская область), Таганрога (Ростовская область) и временно оккупированного Севастополя.

Также сообщается об ударах по командным пунктам российских оккупационных подразделений в районах населённых пунктов Цветные Пески и Сорокино Луганской области. Отдельно в Сорокино был поражён склад материально-технического обеспечения.

Кроме того, Силы обороны нанесли удар по производству беспилотников в районе Азовского на временно оккупированной части Запорожской области. Среди других целей – радиолокационная станция «Небо-СВ» в районе Каменки, а также командно-штабная машина комплекса «Бук-М2» вблизи Кадиевки на Луганщине.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью 27 мая беспилотники повторно атаковали Туапсе в Краснодарском крае рф, в результате чего загорелась местная нефтебаза.

Также недавно в Генштабе ВСУ подтвердили остановку Сызранского НПЗ после украинской атаки. Удар по Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу был нанесён в ночь на 21 мая. Президент Владимир Зеленский показал последствия ударов.

