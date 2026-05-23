Европа ищет переговорщика для диалога с путиным, но до сих пор не знает, о чем с ним говорить – NYT

В Европейском Союзе рассматривают идею назначения специального представителя для возможных переговоров с россией по поводу завершения войны против Украины. В то же время европейские дипломаты подчеркивают, что сначала необходимо определить содержание и границы такого диалога.

Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, в Брюсселе впервые за долгое время серьезно обсуждают формат потенциальных контактов с Москвой на фоне поиска путей к мирному урегулированию.

По данным издания, министры иностранных дел стран ЕС на ближайшей встрече рассмотрят возможность назначения единого посредника или небольшой группы представителей для коммуникации с россией. Окончательных решений на данный момент не принято.

Ключевая дискуссия ведется вокруг содержания возможных переговоров. В ЕС подчеркивают, что перед определением персоналий необходимо четко сформулировать, о чем именно может идти речь с россией и какие «красные линии» остаются неизменными.

«Важнее не то, кто будет представлять Европу, а то, чего именно мы хотим достичь и что спросить у россии», – отметила спикер Еврокомиссии Паула Пиньо.

Обсуждение происходит на фоне попыток США продвигать мирные инициативы относительно войны в Украине, однако прогресс в этом направлении остается ограниченным. В то же время ЕС остается одним из главных финансовых доноров Украины и стремится усилить свое влияние в возможном переговорном процессе.

Часть европейских политиков считает, что отсутствие прямого канала коммуникации с Москвой ослабляет позиции Европы. Другие предостерегают, что россия может использовать такие контакты для продвижения собственных условий без реальных уступок.

Среди возможных кандидатов на роль европейского посредника в медиа называют главу Евросовета Антониу Кошту, экс-премьера Италии Марио Драги, экс-канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Финляндии Александера Стубба. При этом официальных решений по кандидатурам пока нет.

В Кремле заявляли о готовности к диалогу с европейскими представителями, однако настаивают на учете «реальной ситуации на фронте». В ЕС, со своей стороны, говорят о необходимости согласованной позиции перед любыми возможными переговорами.

Напомним, что ранее Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что на данный момент трехсторонние мирные переговоры с участием Штатов, Украины и россии не проводятся.

Пока продолжается пауза в переговорах, Европейский Союз обсуждает назначение собственного представителя для возможных мирных переговоров по Украине. Сообщалось, что среди кандидатов: верховный дипломат ЕС Кая Каллас, президент Финляндии Александр Стубб, бывший премьер-министр Италии Марио Драги, а также бывшая канцлер Германии Ангела Меркель.

Также ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Европе следует привлечь к переговорам посредника, который хорошо знает россию и «понимает русскую душу».

