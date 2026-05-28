В Раде зарегистрировали законопроект о ратификации кредита ЕС на 90 млрд евро

Президент Владимир Зеленский внёс в Верховную Раду законопроект, который предусматривает ратификацию соглашения о предоставлении Украине кредита от ЕС в объёме 90 млрд евро.

Об этом говорится в карточке законопроекта №0376.

23 апреля 2026, 14:01 Зеленский озвучил детали по расходам первого транша кредита на 90 млрд евро Украина ожидает получить первый транш финансовой помощи ЕС в рамках кредита на 90 млрд евро к концу мая – началу июня. Средства планируют направить на усиление армии, социальную поддержку и развитие оборонного производства, в частности дронов и систем РЭБ.

Документ должен утвердить Соглашение о займе и Меморандум о взаимопонимании между Украиной и ЕС относительно получения макрофинансовой помощи. Голосование за соответствующий законопроект должно состояться уже сегодня, 28 мая.

Согласно соглашению, в 2026 году предусмотрено финансирование до 45 млрд евро, которое делится на два основных направления:

оборонная часть (до 28,3 млрд евро) — для закупки вооружения и укрепления оборонно-промышленного комплекса;

бюджетная часть (16,7 млрд евро) — для поддержки макрофинансовой стабильности и покрытия дефицита госбюджета.

Бюджетная часть также будет реализована через два инструмента: около 8,35 млрд евро как прямая макрофинансовая помощь и ещё около 8,35 млрд евро в рамках механизма Ukraine Facility.

Меморандум детализирует порядок выплат бюджетной поддержки, которые планируется осуществить тремя траншами – 3,2 млрд, 3,7 млрд и 1,45 млрд евро.

Напомним, 23 апреля Европейский Союз официально утвердил предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро. По словам президента Украины, этот пакет усилит украинскую армию, обеспечит большую устойчивость государства и позволит выполнять социальные обязательства перед гражданами.

Кредит Украине будет финансироваться за счёт заимствований на рынках капитала и будет обеспечен резервами европейского бюджета. Это означает, что Украине не придётся возвращать 90 млрд кредита.

Также известно, что к кредитной программе ЕС для Украины присоединятся Великобритания и ещё несколько стран. Сейчас идёт финальная проработка международно-правовых документов относительно механизма финансирования.

