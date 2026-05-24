Оккупанты сбросили авиабомбу на многоэтажку в Дружковке, есть жертва и раненые

Сегодня вечером, 24 мая, российские оккупанты сбросили авиабомбу на многоэтажку в Дружковке, в результате авиаудара погибла женщина, а по меньшей мере пять человек получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Украина инициирует срочное заседание Совета Безопасности ООН после нового масштабного удара рф по мирным городам, сообщил глава МИД Сибига.

«24 мая 2026 года в 18:26 войска рф обстреляли Дружковку. Авиабомба ФАБ-250 с УМПК попала по многоквартирному дому. По состоянию на сейчас известно о погибшей 70-летней пенсионерке. Мужчина и 4 женщины в возрасте 40, 44, 45, 69, 73 лет получили минно-взрывные травмы», – говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство, окончательные последствия авиаудара по городу в Донецкой области в настоящее время устанавливаются.

Напомним, в Киеве количество пострадавших в результате массированной российской атаки в воскресенье, 24 мая, возросло до 86 человек, трое из них – дети. Еще 11 гражданских получили ранения и двое погибли в результате обстрелов Киевщины.

Как известно, в ночь на 24 мая российские войска совершили массированный комбинированный удар по территории Украины с применением ракет различных типов и ударных беспилотников. Всего радиотехнические войска зафиксировали 690 средств воздушного нападения – 90 ракет и 600 беспилотников различных типов. Основной удар пришелся на Киев.

Также, по данным президента Владимира Зеленского, в результате массированной российской атаки на Украине в общей сложности пострадали около 100 человек, еще четверо гражданских погибли.

