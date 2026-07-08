Трамп считает, что удары Украины по российским НПЗ могут приблизить конец войны

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дальнобойные удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам могут приблизить завершение войны.

Заявление прозвучало во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре.

1 июля 2026, 16:38 Жесткий дефицит бензина в россии: в каких регионах действуют ограничения В результате украинских ударов по российским НПЗ во многих регионах наблюдается дефицит топлива на АЗС. В каких субъектах рф действуют средние и жесткие ограничения на продажу бензина – на инфографике «Слово и дело».

Так, один из журналистов спросил американского лидера, что он думает об увеличении ударов по российским энергетическим объектам. Тот сначала попросил прокомментировать этот вопрос госсекретаря США Марко Рубио.

«Я считаю, что это одна из динамик, изменившаяся в этой войне за последние несколько месяцев, а именно то, что россиянам становится все сложнее защищать собственное воздушное пространство. И мы надеемся, что это создаст возможности для переговоров», – сказал Рубио.

Трамп после этого добавил: «Это эскалация, но она может помочь и приблизить конец войны».

Напомним, 6 июля Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар по одному из крупнейших производителей бензина в рф – Омскому нефтеперерабатывающему заводу. Украинские дроны преодолели дистанцию почти в 2500 километров.

По данным СМИ, США помогают Украине обходить российскую ПВО для ударов по нефтяным объектам.

На инфографике «Слово и дело» – 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф.

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