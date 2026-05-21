Россияне нанесли авиаудар ФАБами по Дружковке, есть погибшие и раненые

В четверг, 21 мая, в Дружковке Донецкой области в результате вражеских обстрелов погибли по меньшей мере четыре мирных жителя, а еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Отмечается, что сегодня утром российские войска атаковали Дружковку тремя «ФАБ-250» с УМПК.

«В результате попадания средств поражения погибли трое мужчин 33, 59 и 62 лет. Еще четверо мужчин получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшим оказывается медицинская помощь», – говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

При этом уже через час оккупанты ударили FPV-дроном по автомобилю «ВАЗ-2107», двигавшемуся по одной из улиц города.

«Получил смертельные травмы 52-летний горожанин, а у мужчины 51 года диагностированы минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы и множественные осколочные ранения», – добавили в прокуратуре.

Как известно, в четверг, 21 мая, российские оккупационные войска атаковали жилой район города Сумы, в результате чего пострадали по меньшей мере шесть человек.

Напомним, также сегодня российские войска ударили беспилотниками по Новгород-Северскому району на Черниговщине. В результате атаки один человек погиб, еще двое пострадали.

