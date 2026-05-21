В Днепре возросло количество раненых в результате удара рф по многоэтажках

Количество пострадавших в результате атаки дронами на Днепр в четверг, 21 мая, возросло до 15 человек. В общей сложности рф совершила почти 30 атак на Днепропетровскую область с применением артиллерии и беспилотников.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Согласно его словам, в Днепре в результате атаки изувечены многоэтажки, пострадали 15 мирных жителей. Из них – как минимум десять человек были госпитализированы.

В то же время, по уточненным данным пресс-службы ГСЧС, среди пострадавших – 13-летний мальчик.

Как отмечается, в целом за сегодня в результате российских обстрелов на Днепропетровщине получили ранения 17 людей.

«Почти 30 раз враг атаковал четыре района области беспилотниками и артиллерией... В Кривом Роге повреждено предприятие. Ранен мужчина», – сообщили в ОВА.

В Никопольском районе оккупанты били по райцентру, Мировской, Марганецкой и Покровской сельской общинам. Пострадал мужчина и повреждена инфраструктура.

В то же время, в Синельниковском районе под ударом находились Васильковская, Славянская и Покровская общины. Повреждены админздание и дома, гражданские не пострадали.

Как известно, российская армия вечером, 21 мая, атаковала город Днепр. Удар пришелся по двум многоэтажкам, где вспыхнул пожар. Ранее сообщалось об 11 пострадавших.

Напомним, в среду, 20 мая, рф осуществила около 30 атак на Днепропетровскую область с применением авиабомб и беспилотников. В результате обстрелов погиб один человек, еще двое получили ранения.

Также сегодня российские оккупационные войска атаковали жилой район города Сумы, в результате чего пострадали по меньшей мере шесть человек. Зафиксировано попадание в жилом секторе Ковпаковского района.

А вечером россияне нанесли авиаудар ФАБами по Дружковке Донецкой области. Там погибли по меньшей мере четверо мирных жителей, а еще пятеро получили ранения.

