Зеленский подвел итоги встречи с Трампом

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Президент Владимир Зеленский прокомментировал встречу с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Анкаре.
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский прокомментировал встречу с президентом США Дональдом Трампом. Стороны обсудили, в частности, вопрос усиления украинской противовоздушной обороны.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

Анкара без иллюзий: что НАТО может дать Украине – и чего снова не дастСаммит НАТО в Анкаре вряд ли принесет Украине прорыв в вопросе членства, но может закрепить новую формулу отношений: Киев как контрибьютор безопасности, а не только получатель помощи. Главные ожидания - ПВО, ракеты, поддержка ОПК и гарантии финансирования.

«Хорошая встреча с Президентом Трампом и его командой. Благодарен за важный упор на укреплении противовоздушной обороны Украины, чтобы усилить защиту жизней», – написал глава государства.

Президент также сообщил, что вместе с Трампом они обсудили ряд идей, которые могут усилить позиции Украины и приблизить мир. Он выразил надежду, что команды обеих сторон оперативно проработают все договоренности, достигнутые в ходе встречи.

Отдельно Зеленский отметил, что переговоры касались и дипломатического направления.

«Мы также говорили о дипломатии: стараемся сделать так, чтобы она сработала. Продолжим продуктивно работать, чтобы это произошло», – написал он.

Напомним, что президент во время совместной пресс-конференции с Трампом заявил, что не намерен ехать в Москву на переговоры с владимиром путиным, поскольку там сейчас опасно из-за украинских дронов.

Президент США, в свою очередь, сказал, что Вашингтон готов предоставить Украине право на производство ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Кроме того, Трамп считает, что удары Украины по российским НПЗ могут приблизить конец войны.

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