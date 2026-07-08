Кабмин выделит более 3 млрд гривен на восстановление Вишневого

Кабинет министров поручил выделить более 3 млрд грн из резервного фонда государственного бюджета на ликвидацию последствий российской атаки на город Вишневое в Киевской области, которая произошла 6 июля.

Об этом сообщила пресс-служба министерства развития общин и территорий.

Финансирование будет направлено на восстановление поврежденного жилья, ремонт инженерной инфраструктуры и выплату компенсаций жильцам, чье имущество пострадало в результате российских обстрелов.

«Наша задача – максимально быстро помочь людям вернуться к нормальной жизни. Государство обеспечит как выплату компенсаций владельцам поврежденного жилья, так и финансирование восстановления разрушенных домов и восстановление критической инфраструктуры», – заявил вице-премьер и глава Миразвития Алексей Кулеба.

По данным министерства, в целом результате атаки в Вишневом повреждены 280 жилых домов. Из них 253 – частные, еще 27 – многоквартирные.

Напомним, в ночь на 6 июля россия нанесла очередной массированный комбинированный удар по территории Украины, применив, в том числе, 68 ракет различных типов. Под массированной атакой противника оказались Киев и область.

В Вишневом после российской атаки началась повторная детонация прямо в жилом районе, местные власти временно эвакуировали более 600 человек. В целом же результате российской атаки на Киевщину погибли 10 человек, еще 26 человек получили ранения.

Президент Владимир Зеленский поручил СБУ и разведке выяснить обстоятельства последствий российской удара по городу Вишневое.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.