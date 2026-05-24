В Киеве поврежден дом с квартирами Зеленского и Миндича

В Киеве во время ночной атаки поврежден дом на улице Грушевского, 9а, где расположены квартиры президента Владимира Зеленского и подсанкционного бизнесмена Тимура Миндича.

Об этом сообщает «Украинская правда».

На фото издания видны дыра в доме и выбитые окна. По данным УП, повреждения произошли в результате падения обломков сбитых воздушных целей.

Также поврежден соседний бизнес-центр Summit.

Накануне, 23 мая, президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка получила от американских и европейских партнеров данные о подготовке россией удара с применением баллистической ракеты «Орешник».

В ночь на 24 мая российская армия нанесла массированный удар по Украине дронами и ракетами. По данным Воздушных сил, радиотехнические войска в общей сложности зафиксировали 690 средств воздушного нападения – 90 ракет и 600 БПЛА разных типов.

