Зеленский о предложении путина встретиться в Москве: это опасно, там много украинских БПЛА

Национальная безопасность
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Президен Зеленский заявил, что не намерен ехать в Москву на переговоры с путиным, поскольку там сейчас опасно из-за украинских дронов.
Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил, что не намерен ехать в Москву на переговоры с владимиром путиным, поскольку там сейчас опасно из-за украинских дронов.

Заявление прозвучало в ходе совместного брифинга с американским лидером Дональдом Трампом на саммите НАТО в Анкаре.

Зеленский зовёт путина на разговор. Почему Киеву нужна встреча, которой боится КремльПочему Киев продолжает добиваться личной встречи с путиным, несмотря на нежелание Кремля идти на прямой диалог? Какие возможности и риски несут такие переговоры для Украины, и способна ли одна встреча приблизить мир или стать новой политической ловушкой.

Там, Трамп, комментируя заявления путина о желании провести мирные переговоры в Москве, спросил Зеленского, поедет ли тот в столицу рф.

«Это сложно, поскольку там много украинских дронов. По-моему, это опасно», – ответил украинский лидер.

Зеленский добавил, что встреча с путиным можно было бы провести в нейтральной локации, в частности, в одной из стран Европы.

Напомним, недавно президент Зеленский заявил, что Киев передал «друзьям» российского диктатора владимира путина предложения относительно возможной встречи для обсуждения путей завершения войны в Украине.

Зеленский также говорил, что Украина способна быстро сформировать условия для принуждения россии к миру. Однако реализация этого сценария зависит от решений международных союзников касательно помощи, которая обсуждалась на саммите G7.

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