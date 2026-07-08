Страны НАТО обязались выделить Украине 70 млрд евро военной помощи

Страны-члены НАТО договорились предоставить Украине 70 млрд евро военной помощи в 2026 году и сохранить по меньшей мере такой же уровень поддержки в 2027-м.

Соответствующее обязательство зафиксировано в итоговой декларации саммита Североатлантического союза в Анкаре.

6 июля 2026, 15:29 Анкара без иллюзий: что НАТО может дать Украине – и чего снова не даст Саммит НАТО в Анкаре вряд ли принесет Украине прорыв в вопросе членства, но может закрепить новую формулу отношений: Киев как контрибьютор безопасности, а не только получатель помощи. Главные ожидания - ПВО, ракеты, поддержка ОПК и гарантии финансирования.

В документе говорится, что союзники остаются едиными в поддержке Украины. Отмечается, что в настоящее время большую часть военной помощи Киеву обеспечивают европейские члены НАТО и Канада через двусторонние и многосторонние механизмы.

Союзники подчеркнули, что поддержка Украины должна быть справедливой, предполагаемой и долгосрочной.

«На 2026 год союзники обязуются выделить Украине 70 миллиардов евро на военную технику, помощь и обучение, а также подтверждают свои суверенные обязательства по поддержанию как минимум эквивалентного уровня в 2027 году. В этой связи мы приветствуем решение Европейского союза о предоставлении Украине многолетнего финансирования в рамках Кредита поддержки Украины», – говорится в заявлении.

Напомним, накануне стало известно, что Норвегия предоставит Украине дополнительные 3 млрд норвежских крон (примерно 280 млн долларов) для укрепления систем противовоздушной обороны. Средства направят, в частности, на закупку ракет для систем Patriot.

Также сообщалось, что правительство Чехии изменило позицию по финансированию военной помощи Украине и планирует сделать вклад в программу PURL, которая предусматривает закупку американского вооружения для украинских Сил обороны.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.