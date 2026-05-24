Россия ударила по многоэтажке в Черкассах: среди пострадавших – дети

Национальная безопасность
Читати українською
В Черкасской области во время ночной атаки обезвредили 8 российских ракет и 22 дрона. В Черкассах БПЛА попал в жилую многоэтажку.
Фото: ДСНС

В Черкасской области во время ночной массированной атаки силы ПВО и мобильные огневые группы обезвредили 8 российских ракет и 22 БПЛА. Под ударом оказался областной центр.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram.

Массированная атака на Киев: количество пострадавших продолжает расти, есть погибшие (обновлено)Под вражеским обстрелом оказались все районы столицы. В результате ударов два человека погибли, пострадали по меньшей мере 44 человека.

По его словам, в Черкассах российский дрон попал в жилую многоэтажку. После удара возник пожар в квартирах с 5-го по 9-й этаж. Возгорание уже ликвидировали.

В результате атаки пострадали 11 человек, среди них двое детей. Большинству травмированных медицинскую помощь оказали на месте. Трех пострадавших бригады экстренной медицинской помощи доставили в больницу.

В Золотоношском районе крылатая ракета повредила недействующую ферму. По данным ОВА, в этом случае пострадавших нет.

Обследование территории продолжается. На местах работают все необходимые службы.

Напомним, по Киеву ночью 24 мая ударили дронами, крылатыми ракетами и баллистикой. В разных районах города фиксировали пожары и разрушения. В частности, в столице временно приостановили работу станции метро «Лукьяновская». Причиной стали повреждения наземного вестибюля, возникшие из-за взрывной волны.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Дети Черкасская область Черкассы Страна-террорист россия Атака рф на Украину
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Ночью россияне запустили по Украине «Орешник» без ядерной боевой части – Стерненко
Россия ударила по многоэтажке в Черкассах: среди пострадавших – дети
Массированная атака на Киев: количество пострадавших продолжает расти, есть погибшие (обновлено)
После атаки в Киеве временно закрыли станцию метро
Ночной обстрел Киевщины: есть пострадавшие и разрушения во всех районах области
В Вашингтоне возле Белого дома произошла стрельба: есть погибший и раненый
В Киеве возросло количество пострадавших в результате комбинированной ракетно-дроновой атаки
Александр Усик победил Рико Верховена: в каком раунде
Киев массированно атаковали баллистикой: что известно о последствиях
В Сербии прошли многотысячные протесты против правительства и президента Вучича
Больше новостей