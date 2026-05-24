Массированная атака на Киев: количество пострадавших продолжает расти, есть погибшие (обновлено)

В результате российской атаки на Киев два человека погибли, еще 44 пострадали. Больше всего разрушений зафиксировано в Шевченковском и Дарницком районах столицы.
В ночь на воскресенье, 24 мая, российские войска совершили очередную массированную комбинированную атаку на Киев, применив баллистические ракеты и ударные беспилотники. В результате обстрела два человека погибли и еще десятки получили ранения.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины и мэр Киева Виталий Кличко.

Под вражеским ударом оказались все районы столицы. В результате атаки зафиксированы повреждения многоквартирных и частных жилых домов, административных зданий, учебного заведения, станции техобслуживания и припаркованных автомобилей.

По состоянию на 08:33 стало известно об одной погибшей женщине пожилого возраста в Шевченковском районе Киева. В 08:43 стало известно о еще одной жертве атаки.

Еще 44 человека получили ранения, среди них – двое детей.

«Из них медики госпитализировали 28 раненых, в том числе – двоих детей (в состоянии средней тяжести). Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. 16 пострадавшим медики оказали помощь амбулаторно», – сообщил Кличко.

На местах попаданий и падения обломков работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники, спасатели и медики. Правоохранители документируют последствия очередного военного преступления рф против мирного населения Украины.

Напомним, по Киеву ночью 24 мая ударили дронами, крылатыми ракетами и баллистикой. В разных районах города фиксировали пожары и разрушения. В частности, в столице приостановили работу станции метро «Лукьяновская». Причиной стали повреждения наземного вестибюля, возникшие из-за взрывной волны.

