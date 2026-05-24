В рф объяснили массированный удар по Украине «ответом»

Министерство обороны россии подтвердило массированный ракетный удар по Украине с применением разных типов вооружения, в частности ракеты «Орешник».

Об этом говорится в сообщении российского ведомства в Telegram.

24 мая 2026, 10:00 В Воздушных силах подтвердили удар «Орешника» в районе Белой Церкви В Киевской области после массированной атаки рф погибли два человека, еще девять пострадали. В районе Белой Церкви россияне применили «Орешник».

В минобороны рф заявили, что удар якобы был ответом на «террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории рф».

По утверждению российской стороны, во время атаки применяли ракеты «Искандер», «Кинжал», «Циркон», крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные беспилотники.

В ведомстве утверждают, что целями удара были объекты военного управления, авиабазы и предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины. Также минобороны рф заявило, что «все определенные объекты были поражены».

Накануне, 23 мая, президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка получила от американских и европейских партнеров данные о подготовке россией удара с применением баллистической ракеты «Орешник».

В ночь на 24 мая российская армия нанесла массированный удар по Украине дронами и ракетами. По данным Воздушных сил, радиотехнические войска в общей сложности зафиксировали 690 средств воздушного нападения – 90 ракет и 600 БПЛА разных типов.

