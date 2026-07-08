Средства из резервов на восстановление Киево-Печерской лавры не выделили в обещанный Зеленским срок

Несмотря на обещание президента Владимира Зеленского и премьера Юлии Свириденко, средства на восстановление Успенского собора Киево-Печерской лавры не выделили в день обстрела столицы 15 июня.

Об этом сообщает «Слово и дело», проанализировав ответ Минэкономики на наш запрос.

15 июня 2026, 16:33 Удары по святыне: сколько религиозных объектов разрушила рф в Украине Атаки на религиозное наследие. Россия повредила или разрушила более 740 религиозных сооружений в Украине за годы вторжения. Подробнее – на инфографике Слово и дело.

Так, после обстрела Киево-Печерской лавры Зеленский и Свириденко обещали выделить средства из резервного фонда, но в итоге не выполнили это в заявленный срок. От Минэкономики пришел развернутый ответ, почему так и сколько в итоге выделили позже.

Как сообщили в ведомстве, 15 июня правительство лишь поручило Минэкономики, Минкульту, Минфину, Минразвития, МВД и ГСЧС проработать вопрос выделения средств из резервного фонда и подготовить соответствующие предложения. Само решение о финансировании в тот день принято не было.

При этом 1 июля Минэкономики подало в Кабмин проект распоряжения о выделении 11,8 млн грн Министерству внутренних дел для ГСЧС. Средства должны направить на первоочередные аварийно-восстановительные работы, консервацию поврежденного Успенского собора и защиту памятника, входящего в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В министерстве отметили, что решение правительства должно быть принято в ближайшее время.

В то же время ГСЧС уже начала работы за свой счет. Спасатели ликвидировали пожар на площади 800 квадратных метров, демонтировали поврежденные конструкции, вывезли строительный мусор и выполнили около 45% работ по монтажу временного накрытия крыши.

В Минэкономики также сообщили, что Минкульт отказался от немедленного получения средств на реставрацию. Сначала планируется провести дополнительную техническую экспертизу конструкций, после чего будет определен окончательный объем финансирования. По предварительным оценкам, полное восстановление Успенского собора займет около двух лет.

Напомним, в ночь на 15 июня россия атаковала Украину 70 ракетами и более 600 дронами. Главной целью врага стал Киев. В столице зафиксировали многочисленные разрушения, пострадали объекты Киево-Печерской лавры, в частности – Успенский собор.

Президент Зеленский заявил, что атака на лавру была целенаправленной и пообещал рф ответ.

Подробнее о том, как враг пытается уничтожить религиозные ценности в Украине – на инфографике «Слово и дело».

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