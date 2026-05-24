Ночной обстрел Киевщины: есть пострадавшие и разрушения во всех районах области

В ночь на 24 мая российские войска совершили очередную массированную атаку на Киевскую область, применив ударные дроны, крылатые ракеты и баллистику. Под ударом почти все районы региона, известно о раненых и разрушениях.

Об этом сообщил руководитель Киевской ОВА Николай Калашник.

Отмечается, что в результате атаки есть пострадавшие. В Фастовском районе в больницу госпитализировали двух женщин. Еще один мужчина пострадал в Бучанском районе – медики оказали ему помощь на месте.

В Фастовском районе повреждены частные дома и многоэтажка. В Бучанском районе разрушениям подверглись предприятие, складские помещения, многоквартирный дом и три private дома (частных дома).

В Обуховском и Броварском районах повреждены жилые дома. В Белоцерковском районе пострадала территория гаражного кооператива.

Также разрушения зафиксировали в Вышгородском районе, где повреждены частный дом и многоэтажка. В Бориспольском районе ударом задело хозяйственные постройки.

На местах работают спасатели, медики, полиция и другие экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, Киев ночью обстреляли крылатыми и баллистическими ракетами. В разных районах города есть разрушения, а количество пострадавших возросло до 10 человек.

Стоит отметить, что накануне Владимир Зеленский предупреждал об угрозе масштабного обстрела Украины и отмечал, что оккупанты могут снова ударить баллистической ракетой «Орешник».

