В Киеве мужчина обкрадывал квартиры после ракетного удара рф

Общество
Читати українською
В Киеве полиция задержала мужчину, который после ракетного обстрела проникал в поврежденные квартиры в Подольском районе и похищал вещи жильцов.
Фото: ГСЧС

В Киеве полиция задержала мужчину, который после ракетного обстрела 24 мая обкрадывал поврежденные квартиры жителей Подольского района.

Об этом сообщает полиция Киева.

Массированная атака на Киев: количество пострадавших продолжает расти, есть погибшие (обновлено)Под вражеским обстрелом оказались все районы столицы. В результате ударов два человека погибли, пострадали по меньшей мере 44 человека.

В результате ночного ракетного удара россии по переулку Хорива были повреждены жилые дома. Взрывной волной в квартирах выбило окна и двери.

По данным правоохранителей, пока жители находились в укрытиях, мужчина проникал в поврежденные дома и похищал личные вещи владельцев.

В полицию обратилась одна из пострадавших, которая сообщила о краже имущества. Правоохранители оперативно установили местонахождение подозреваемого и задержали его непосредственно в одной из квартир, где он пытался совершить очередную кражу.

Задержанным оказался 29-летний мужчина. По данным полиции, он уже находился в розыске за имущественное преступление в другой области.

В ночь на 24 мая россия совершила массированную комбинированную атаку по Украине. Основной удар пришелся на Киев, где известно о двух погибших и по меньшей мере 77 пострадавших. Повреждения зафиксированы во всех районах столицы.

В минобороны рф заявили, что удар якобы был ответом на «террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории рф».

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Киев Кража Атака Атака на Киев Мародерство
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Атака рф на Киев стала самой масштабной для культурных учреждений столицы
В Пакистане произошел взрыв в поезде с сотрудниками сил безопасности, по меньшей мере 24 погибших
В Киеве мужчина обкрадывал квартиры после ракетного удара рф
На Кипре проходят парламентские выборы: что известно
Президент Еврокомиссии анонсировала усиление украинской ПВО
В рф объяснили массированный удар по Украине «ответом»
Дроны СБУ поразили нефтеперекачивающую станцию в рф, которая обеспечивает топливом Московский регион
Албания вызвала российского посла из-за удара по дому с ее дипломатом
В ЕС обсудят усиление давления на россию после атаки на Киевщину
ВАКС разрешил заочное расследование в отношении экс-руководителя ГПЗКУ
Больше новостей