В Киеве мужчина обкрадывал квартиры после ракетного удара рф

В Киеве полиция задержала мужчину, который после ракетного обстрела 24 мая обкрадывал поврежденные квартиры жителей Подольского района.

Об этом сообщает полиция Киева.

В результате ночного ракетного удара россии по переулку Хорива были повреждены жилые дома. Взрывной волной в квартирах выбило окна и двери.

По данным правоохранителей, пока жители находились в укрытиях, мужчина проникал в поврежденные дома и похищал личные вещи владельцев.

В полицию обратилась одна из пострадавших, которая сообщила о краже имущества. Правоохранители оперативно установили местонахождение подозреваемого и задержали его непосредственно в одной из квартир, где он пытался совершить очередную кражу.

Задержанным оказался 29-летний мужчина. По данным полиции, он уже находился в розыске за имущественное преступление в другой области.

В ночь на 24 мая россия совершила массированную комбинированную атаку по Украине. Основной удар пришелся на Киев, где известно о двух погибших и по меньшей мере 77 пострадавших. Повреждения зафиксированы во всех районах столицы.

В минобороны рф заявили, что удар якобы был ответом на «террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории рф».

