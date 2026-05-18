За Ермака внесли полную сумму залога

За бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака внесли полную сумму залога – 140 миллионов гривен.

Эту информацию «Слово и дело» подтвердили в Высшем антикоррупционном суде.

Как известно, пополнение счета для внесения залога было возможным и в выходные дни, однако ВАКС проверяет поступление средств только в рабочее время. Из-за этого, несмотря на активный сбор суммы залога, 16 и 17 мая Андрей Ермак оставался в СИЗО.

Адвокат Ермака Игорь Фомин заявлял, что необходимую сумму могли собрать ещё по состоянию на вечер 15 мая, однако процесс затягивался из-за финансового мониторинга и особенностей работы банковской системы, которая, по его словам, «сложно обрабатывает» подобные платежи.

Напоминаем, 11 мая Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении Ермаку.

После этого Высший антикоррупционный суд взял Ермака под стражу с альтернативой 140 млн грн залога. НАБУ и САП подозревают его в причастности к делу «Мидас».

Также, как известно, всего через пять часов после ареста Ермака за него внесли уже почти 15 миллионов гривен залога. Позднее еще 30 млн грн залога за экс-главу ОПУ внес бывший тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров..

