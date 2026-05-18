В Днепре выросло число раненых из-за ночного обстрела: в ОВА показали последствия атаки

Из-за ночной атаки рф на Днепр 18 мая пострадали девять человек, вспыхнул пожар в многоэтажке. Руководитель ОВА Александр Ганжа сообщил подробности и показал последствия.
В Днепре выросло количество пострадавших в результате ракетной атаки ночью 18 мая. На данный момент известно о девяти раненых.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

По последним данным, в результате обстрела Днепра пострадали девять человек. В частности, медицинская помощь понадобилась 10-летнему мальчику. Он и четверо взрослых – на амбулаторном лечении. Еще четыре человека госпитализированы. Все в состоянии средней тяжести.

Также Ганжа показал видео с места атаки в Днепре.

Тем временем спасатели потушили возгорание, которое произошло из-за российской атаки на крыше 24-этажного дома в Днепре. В ОВА отметили, что в этом доме обошлось без пострадавших.

Напомним, ранее сообщалось о трех раненых. Одного мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести, а 50-летняя женщина и 52-летний мужчина находятся на амбулаторном лечении.

А накануне под российским ударом были четыре района Днепропетровщины. Два человека погибли, еще пять получили ранения.

