Россияне ночью атаковали Одессу дронами, повреждены дома и есть пострадавшие

В ночь на 18 мая российские войска ударили беспилотниками по Одессе. В результате атаки повреждены жилые дома и инфраструктура города. Также известно о двух пострадавших, среди них – 11-летний ребенок.

Об этом сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак.

Как отмечается, в результате вражеской атаки в Приморском и Киевском районах города значительные повреждения получили несколько жилых домов: в трехэтажных зданиях разрушены крыши, в другом секторе разрушен одноэтажный дом.

Также из-за атаки повреждены здания городского лицея и детского сада, а под утро враг атаковал объекты инфраструктуры.

На данный момент известно о двух пострадавших в результате атаки – это 11-летний мальчик и 59-летний мужчина. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, в ночь на 18 мая российские войска нанесли ракетный удар по Днепру, в результате чего в городе возникли пожары и зафиксированы попадания по жилым районам. Известно о девяти пострадавших в результате атаки.

А вчера российские оккупанты ударили дронами по Херсону и Зеленовке в области, в результате чего четыре человека получили ранения.

