За Ермака начали вносить залог – СМИ

Спустя пять часов после ареста экс-главы Офиса президента Андрея Ермака, которого подозревают в причастности к схеме отмывания средств при элитном строительстве, внесли уже почти 15 миллионов гривен залога.

Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

Как отмечается, на данный момент уже внесено 14,5 миллиона гривен из необходимых 140 миллионов.

По данным УП, самые крупные взносы поступили от:

руководителя заповедника «Бабий Яр» Розы Тапановой – 8 миллионов гривен;

адвоката Сергея Свирибы – 6,5 миллиона гривен;

актера Григория Гришкана – 666 грн.

Как известно, Высший антикоррупционный суд взял Ермака под стражу с альтернативой 140 млн грн залога. НАБУ и САП подозревают его в причастности к делу «Мидас».

11 мая Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении Ермаку.

Напомним, в ноябре НАБУ и САП провели обыски у Андрея Ермака. В НАБУ прокомментировали, что следственные действия санкционированы и проводятся в рамках расследования. Вечером того же дня президент Владимир Зеленский сообщил, что Ермак подал заявление об отставке на фоне проведения обысков. Президент подписал заявление.

Позже Ермак заявил журналистам, что отправляется на фронт. Однако в ответе Минобороны на депутатский запрос нардепа Ярослава Железняка говорится о том, что после отставки он не обращался ни в один из территориальных центров комплектования для мобилизации.

