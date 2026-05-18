Время истекает: Трамп вновь пригрозил Ирану ударами в случае отсутствия сделки

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана «истекает время» для заключения новой ядерной сделки, и предупредил о новых, значительно более жестких ударах со стороны Вашингтона в случае провала переговоров.

Об этом стало известно из интервью американского лидера для Axios.

Трамп после возвращения из Китая предстанет перед выбором о возобновлении ударов по Ирану – NYT Пентагон подготовил несколько сценариев новой военной операции против Ирана, включая удары по инфраструктуре и спецоперацию в Исфахане. Окончательное решение должен принять Дональд Трамп.

«Мы хотим заключить сделку. Они не на том уровне, где мы хотим их видеть. Им придется пойти на уступки, иначе последствия будут для них очень болезненными, и им это не понравится», – заявил Трамп, добавив, что в случае провала переговоров США «ударят гораздо сильнее, чем раньше».

По его словам, Вашингтон ожидает обновленное предложение от Ирана, однако конкретного дедлайна он не назвал. Трамп также заявил, что по-прежнему считает возможным дипломатическое урегулирование, но переговоры продвигаются недостаточно быстро.

По данным американских чиновников, в следующий вторник Трамп планирует созвать заседание Совета национальной безопасности в Ситуационной комнате Белого дома, чтобы обсудить военные варианты. До этого он уже проводил совещание с руководителями силового блока, среди которых вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

Также сообщается, что Трамп обсуждал ситуацию с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что его терпение в отношении Ирана стремительно уменьшается на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

В то же время Тегеран выразил полное недоверие Соединенным Штатам и заявил, что готов к переговорам только при условии, что Вашингтон продемонстрирует «серьезные намерения».

Также недавно в СМИ появилась информация, что из-за застоя в переговорах по ядерной сделке Дональд Трамп все серьезнее рассматривает возможность возобновления военных ударов по Ирану.

В то же время ранее сообщалось, что США и Иран завершают разработку краткого меморандума, который должен был официально положить конец вооруженному противостоянию и разблокировать переговоры по ядерной сделке. Однако позже стало известно, что Трамп отклонил ответ Ирана на последний проект соглашения, назвав позицию Тегерана «абсолютно неприемлемой».

