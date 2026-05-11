Экс-главе Офиса президента Ермаку объявили подозрение

Политика
Читати українською
Антикоррупционные органы сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку.
Фото: Офис президента Украины

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку.

Об этом заявила пресс-служба САП.

По версии следствия, организованная группа, участником которой был экс-глава ОП, легализовала 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом.

Дело квалифицировали по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины – легализация имущества, полученного преступным путем, совершенная организованной группой в особо крупном размере.

В САП отметили, что в настоящее время проводятся неотложные следственные действия.

Напомним, в ноябре НАБУ и САП провели обыски у Андрея Ермака. В НАБУ прокомментировали, что следственные действия санкционированы и проводятся в рамках расследования. Вечером того же дня президент Владимир Зеленский сообщил, что Ермак подал заявление об отставке на фоне проведения обысков. Президент подписал заявление.

Позже Ермак заявил журналистам, что отправляется на фронт. Однако в ответе Минобороны на депутатский запрос нардепа Ярослава Железняка говорится, что после отставки он не обращался ни в один из территориальных центров комплектования для мобилизации.

А в марте стало известно, что Ермак возглавил один из комитетов в Национальной ассоциации адвокатов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
НАБУ САП Андрей Ермак Подозрение Коррупция в Украине Операция Мидас
Поделиться:

Другие новости политики

Новости

итогиПодозрение Ермаку и запуск программы трудоустройства для людей старше 50 лет. Главное за день
Экс-главе Офиса президента Ермаку объявили подозрение
Зеленский о перемирии с рф: сегодня на фронте не было тишины, были боевые действия
дайджестРезультаты онлайн-опроса на тему «Адаптация к современным условиям: безопасность, привычки и уровень стресса»
Антикоррупционные органы проводят следственные действия с Ермаком – СМИ
Ряд стран Европы отказался передать Украине ракеты для Patriot – WP
Трамп серьезно рассматривает возможность превращения Венесуэлы в 51-й штат США – журналист
Индия отказалась от покупки российского СПГ – Reuters
Буданов прокомментировал возможность организации прямого разговора между Зеленским и путиным
инфографика«День победы» в Москве: как за год сократился список гостей
Больше новостей