Экс-главе Офиса президента Ермаку объявили подозрение

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку.

Об этом заявила пресс-служба САП.

По версии следствия, организованная группа, участником которой был экс-глава ОП, легализовала 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом.

Дело квалифицировали по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины – легализация имущества, полученного преступным путем, совершенная организованной группой в особо крупном размере.

В САП отметили, что в настоящее время проводятся неотложные следственные действия.

Напомним, в ноябре НАБУ и САП провели обыски у Андрея Ермака. В НАБУ прокомментировали, что следственные действия санкционированы и проводятся в рамках расследования. Вечером того же дня президент Владимир Зеленский сообщил, что Ермак подал заявление об отставке на фоне проведения обысков. Президент подписал заявление.

Позже Ермак заявил журналистам, что отправляется на фронт. Однако в ответе Минобороны на депутатский запрос нардепа Ярослава Железняка говорится, что после отставки он не обращался ни в один из территориальных центров комплектования для мобилизации.

А в марте стало известно, что Ермак возглавил один из комитетов в Национальной ассоциации адвокатов.

