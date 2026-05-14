ВАКС применил меру пресечения к бывшему руководителю Офиса президента Ермаку

Верховный антикоррупционный суд взял под стражу бывшего руководителя Офиса президента Украина Андрея Ермака с альтернативой 140 млн грн залога. НАБУ и САП подозревают его в причастности к делу «Мидас».

Такое решение 12 мая принял следственный судья принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Во время заседания прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил применить к Ермаку меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой 140 млн грн. Как утверждал прокурор, в течение 2021–2025 годов Ермак, бывший вице-премьер-министр Алексей Чернышов, бизнесмен Тимур Миндич и другие отмыли более 460 млн грн путём строительства коттеджного городка в с. Козин Киевской области.

Речь идёт о строительстве на земельных участках общей площадью около 8 га четырёх частных резиденций с вспомогательными зданиями и сооружениями, а также отдельной резиденции общего пользования – спа-зоны.

Часть средств, потраченных на строительство, была получена через так называемую «прачечную», подконтрольную бизнесмену – будущему владельцу одной из резиденций. Это – почти 9 млн долл. США.

Финансирование, в частности, осуществлялось за счёт средств, полученных в результате реализации коррупционных схем в ПАО «НАЭК «Энергоатом».

После оглашения решения суда Ермак заявил, что будет обжаловать меру пресечения, избранную ВАКС. Он также отметил, что у него нет 140 млн грн для внесения залога, однако он рассчитывает на помощь друзей и будет пытаться собрать средства при возможности.

Как известно, 11 мая Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении Ермаку.

Напомним, в ноябре НАБУ и САП провели обыски у Андрея Ермака. В НАБУ прокомментировали, что следственные действия санкционированы и проводятся в рамках расследования. Вечером того же дня президент Владимир Зеленский сообщил, что Ермак подал заявление об отставке на фоне проведения обысков. Президент подписал заявление.

Позже Ермак заявил журналистам, что отправляется на фронт. Однако в ответе Минобороны на депутатский запрос нардепа Ярослава Железняка говорится о том, что после отставки он не обращался ни в один из территориальных центров комплектования для мобилизации.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.