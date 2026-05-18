После встречи Трампа с лидером Китая в США выросли опасения относительно Тайваня – Axios

В администрации Дональда Трампа опасаются возможного вторжения Китая на Тайвань в ближайшие пять лет. В Вашингтоне считают, что риск конфликта между США и КНР растет.
Фото: Huang Jingwen/Xinhua via Getty Images

В команде президента США Дональда Трампа растет обеспокоенность из-за возможных планов Китая в отношении Тайваня. В Вашингтоне предполагают, что Пекин может попытаться осуществить военное вторжение на остров в течение ближайших пяти лет.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники в окружении американского президента.

По данным издания, опасения усилились после недавней встречи Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине.

Хотя, как отмечают собеседники Axios, американскому президенту понравилась торжественная атмосфера и прием, организованный китайской стороной, риторика Си оказалась значительно более жесткой, чем ожидали в Вашингтоне.

Один из советников Трампа заявил, что Китай больше не воспринимает себя как государство, которое только набирает силу, а видит себя равным геополитическим соперником США.

«Мы не восходящая держава. Мы вам равны. А Тайвань – мой», – так источник Axios передал позицию Си Цзиньпина.

Другие собеседники издания считают, что именно вопрос Тайваня может стать главной точкой напряжения между США и Китаем в ближайшие годы.

По оценкам советников Трампа, риск серьезного конфликта вокруг Тайваня существенно вырос, а ситуация может обостриться уже в течение следующих пяти лет.

Напомним, после своего визита в Китай президент США Дональд Трамп призвал Тайвань не «отделяться» от Пекина и заявил, что обеим сторонам необходимо «успокоиться».

Как известно, визит американского лидера в КНР начался 13 мая. Уже на следующий день, 14 мая, Дональд Трамп и Си Цзиньпин во время встречи в Пекине обсудили войну в Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и договорились о дальнейшем продолжении диалога между странами.

В то же время сообщалось, что вопреки официальным заявлениям о «позитивных переговорах», США и Китай завершили саммит в Пекине, имея принципиально разные видения будущего своих двусторонних отношений.

