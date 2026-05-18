Россия ударила «шахедом» по китайскому торговому судну в водах Украины

Ночью 18 мая российская армия нанесла целенаправленный удар БПЛА по китайскому торговому судну с китайским экипажем, которое находилось в территориальных водах Украины.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в соцсети Facebook.

По словам спикера ВМС, российские военные применили для атаки ударный дрон типа «шахед» и били целенаправленно.

«Интересно, что двигало россиянами, когда они сегодня ночью решили «шахедом» оприходовать китайское торговое судно в нашем море», – написал спикер Плетенчук.

6 мая 2026, 19:13 Морской бой против российского флота: сколько кораблей уничтожено или повреждено Какие российские суда, катера, корабли, фрегаты и тральщики повредила и потопила Украина за годы большой войны – на инфографике.

В частности, он добавил, что судно готовилось отходить в Китай, а на борту был китайский экипаж. В результате удара никто не пострадал.

«Обошлось без жертв, но это что-то новое», – подчеркнул Плетенчук и с иронией спрогнозировал будущие оправдания властей рф: «произошла чудовищная ошибка, товарищи?».

Также он подчеркнул, что дипломатия с путиным не работает.

«Да что вы знаете о «многоходовочка» российского диктатора. Такая она – московская дипломатия», – написал Плетенчук.

Заметим, российские войска время от времени атакуют иностранные гражданские корабли, которые работают в Черном море и останавливаются в украинских портах. Так, в марте во время атаки на Одессу ударными дронами, россия атаковала беспилотниками два гражданских судна с зерном, которые стояли в порту. Это были коммерческие судна под флагами Палау и Барбадоса.

До этого россияне в портах Одесской области атаковали еще два судна, занимающихся продовольственными перевозками. В результате ударов погиб гражданин Сирии, также были пострадавшие.

А в январе оккупанты нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Черноморска. Тогда в результате атаки было повреждено судно и пострадали люди.

Также мы сообщали, что в ночь на 18 мая россия ударила ракетами по жилым районам Днепра. В результате атаки армии путина известно о 18 пострадавших.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.