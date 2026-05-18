Рф ночью выпустила по Украине 22 ракеты и более 500 дронов: как отработала ПВО

В ночь на 18 мая Россия осуществила комбинированную воздушную атаку по территории Украины с применением ударных БпЛА и ракет наземного базирования различных типов. Основной удар был направлен на Днепр и область. Силам ПВО удалось обезвредить 507 воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечается, с 18:00 17 мая радиотехническими войсками Воздушных сил было зафиксировано 546 средств воздушного нападения (22 ракеты и 524 БпЛА):

14 баллистических ракет «Искандер-М»/«С-400» (районы пусков – Ростовская обл. рф, ВОТ АР Крым);

8 крылатых ракет «Искандер-К» (районы пусков – ВОТ АР Крым);

524 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас, беспилотники-имитаторы типа «Пародия» с направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, ВОТ Донецк, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 8:00 противовоздушной обороной было сбито или подавлено 507 целей – 4 ракеты и 503 беспилотника различных типов:

4 крылатые ракеты «Искандер-К»;

503 вражеских БпЛА различных типов.

Зафиксированы попадания 18 ракет и 16 ударных БпЛА на 34 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 11 локациях.

Основное направление удара – Днепр и Днепропетровщина. Также были атакованы Одесская, Черниговская области и Запорожье.

Напомним, в ночь на 18 мая российские войска нанесли ракетный удар по Днепру, в результате чего в городе возникли пожары и зафиксированы попадания по жилым районам. Известно о 18 пострадавших в результате атаки.

Кроме того, ночью российские войска ударили беспилотниками по Одессе. В результате атаки повреждены жилые дома и инфраструктура города. Также известно о двух пострадавших, среди них – 11-летний ребенок.

