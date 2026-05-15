Бывший тренер сборной по футболу Ребров внес 30 млн грн залога за Ермака – СМИ

Политика
Бывший тренер сборной Украины Сергей Ребров внес 30 млн грн залога за Андрея Ермака. Общая сумма уплаченного залога выросла до 44–45 млн грн из необходимых 140 млн грн.
Фото Андрій Єрмак у Instagram

Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров внес 30 млн грн залога за экс-главу Офиса президента Андрея Ермака, которого подозревают в причастности к легализации около 460 млн грн во время строительства элитного коттеджного городка.

Об этом сообщают собеседники Украинской правды в правоохранительных органах.

Как отмечается, именно взнос Реброва существенно увеличил общую сумму уплаченного залога. По состоянию на утро 15 мая она составляет около 44–45 млн грн из необходимых 140 млн грн.

Таким образом, на данный момент за Ермака осталось внести еще около 95 млн грн залога.

Напомним, 11 мая Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура псообщили о подозрении Ермаку.

После этого Высший антикоррупционный суд взял Ермака под стражу с альтернативой 140 млн грн залога. НАБУ и САП подозревают его в причастности к делу «Мидас».

Также известно, что всего через пять часов после ареста Ермака за него внесли уже почти 15 миллионов гривен залога.

Офис президента Андрей Ермак Суд Арест Залог Мера пресечения Деньги
