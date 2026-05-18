В Литве обнаружили обломки беспилотника, вероятно украинского происхождения

В Литве в Утенском районе обнаружили обломки беспилотника, который, по предварительным данным, мог быть украинского происхождения. Власти проверяют обстоятельства падения дрона.

Об этом сообщил Национальный центр управления кризисами Литвы, передает LRT.

29 марта 2024, 13:44

Как отмечается, инцидент произошел в поле возле села Саманя 17 мая около 19 часов. По данным властей, речь идет именно о военном беспилотнике.

«Да, он разбился, но видимых следов взрыва нет. Был ли он с боевой частью – сейчас сказать сложно», – заявил руководитель центра Вильмантас Виткаускас, добавив, что точные выводы можно будет сделать после работы экспертов на месте.

По предварительным оценкам специалистов, на основе анализа обломков, беспилотник, вероятно, является украинским. В то же время точное происхождение аппарата пока не установлено.

В ведомстве также сообщили, что в ночное время один дрон мог входить в воздушное пространство Латвии и затем покинуть его. Литовские радары этот беспилотник не зафиксировали.

На месте происшествия работают полиция и другие службы, активирован план реагирования «Щит». Жителей призывают не приближаться к месту падения и не трогать обломки.

Напомним, в марте Латвия, Эстония и Литва подчеркнули, что инциденты с падением украинских дронов на их территории свидетельствуют о важности укрепления противовоздушной обороны восточного фланга НАТО. Также государства подтвердили свою поддержку законного права Украины на самооборону.

