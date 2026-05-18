В Днепре стремительно выросло количество пострадавших в результате российской атаки

Количество пострадавших в результате массированной ночной атаки на Днепр выросло до 18 человек, среди них – двое детей.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Олександра Ганжа.

«Уже 18 раненых из-за атаки россиян на Днепр. Среди них — 2-летняя девочка и 10-летний мальчик. Дети находятся на амбулаторном лечении», – сообщили в ОВА.

Как отмечается, сейчас 8 человек госпитализированы — это 4 женщины и 4 мужчины. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. Все пострадавшие получают необходимую помощь.

Напомним, в ночь на 18 мая российские войска нанесли ракетный удар по Днепру, в результате чего в городе возникли пожары и зафиксированы попадания по жилым районам. Ранее сообщалось о девяти пострадавших в результате атаки.

Кроме того, ночью российские войска ударили беспилотниками по Одессе. В результате атаки повреждены жилые дома и инфраструктура города. Также известно о двух пострадавших, среди них – 11-летний ребенок.

