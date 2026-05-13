Ермак ответил, есть ли у него деньги для внесения залога, который просит САП

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак сказал, что у нет денег, чтобы внести залог в размере 180 млн гривен, о котором просит сторона обвинения.

Заявление экс-чиновника прозвучало во время судебного заседания 13 мая.

Так, одна из журналисток спросила, является ли подъемной для него сумма в 180 млн грн, которую могут определить в качестве альтернативы содержанию под стражей.

«У меня точно нет таких денег. У меня есть только то, что зафиксировано в моей декларации», – ответил Ермак.

Он также заявил, что пока не думает о возможности попасть в СИЗО.

«Смотрите, я об этом не думаю. Я с уважением отношусь к суду – какое суд вынесет решение», – сказал экс-глава ОП.

Напомним, 11 мая Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении Ермаку. По версии следствия, организованная группа, участником которой был экс-глава ОП, легализовала 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом.

12 мая стало известно, что подозрения получили еще 6 фигурантов, среди них бизнесмен Тимур Миндич и бывший вице-премьер Алексей Чернышов.

