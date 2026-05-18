Обвиняемому адвокату из Закарпатья снова продлили действие обязанностей

Высший антикоррупционный суд продлил до 13 июля срок действия обязанностей, возложенных на адвоката Александра Есенова. Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняет его в подстрекательстве лица к предоставлению неправомерной выгоды.

Такое решение 13 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, суд отпустил Эсенова под личное обязательство. На него возложили следующие обязанности: прибывать по каждому требованию; сообщать об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения со свидетелями и сдать на хранение загранпаспорта. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил суд снова продлить действие этих обязательств еще на два месяца.

«Ходатайство прокурора САП – удовлетворить. Продлить на два месяца, то есть до 13 июля 2026 года, срок действия обязанностей, возложенных на обвиняемого (Есенова – ред.)», – говорится в решении.

По версии следствия, адвокат Александр Есенов подстрекал гражданина к предоставлению неправомерной выгоды главе Перечинского районного суда Закарпатской области. Однако сама передача денежных средств откладывалась и была совершена 20 декабря 2024 года. В декабре того же года Есенов выезжал за границу.

В мае 2025 года он был объявлен в розыск, поскольку, по мнению следствия, он уклоняется от органов правопорядка. 3 июня ВАКС заочно арестовал Эсенова, а уже 11 июня был задержан. Однако в ходе следственных действий защитника госпитализировали.

