Папа Римский создаст специальную комиссию для оценки влияния ИИ на человечество

Папа Римский Лев XIV создает в Ватикане комиссию по искусственному интеллекту. Новый орган будет оценивать влияние ИИ на человечество, этику, труд и социальную справедливость.
Alessandra Tarantino/Associated Press

Папа Римский Лев XIV объявил о создании в Ватикане специальной комиссии по искусственному интеллекту. Новый орган будет координировать позицию Католической Церкви касательно развития и использования ИИ-технологий.

Об этом сообщает Politico.

В Ватикане объяснили, что решение о создании комиссии приняли из-за стремительного распространения искусственного интеллекта и обеспокоенности его влиянием на людей и общество в целом.

Ожидается, что комиссия будет работать параллельно с подготовкой первой энциклики Папы Льва XIV – официального послания, в котором понтифик планирует уделить особое внимание этическим аспектам искусственного интеллекта.

Речь идет не только о технологиях, но и о более широких вопросах – влиянии ИИ на труд, социальную справедливость, мир и права человека.

Папа Лев XIV уже неоднократно высказывался относительно рисков, связанных с ИИ. После своего избрания он заявил, что Католическая Церковь должна предложить миру моральные ориентиры для реагирования на вызовы, которые создает искусственный интеллект.

В июне 2025 года понтифик также предупреждал о возможных злоупотреблениях ИИ, в частности об использовании технологий для усиления конфликтов, неравенства и манипуляций.

Отдельно он подчеркивал риски для детей и молодежи, отмечая, что искусственный интеллект не должен мешать их интеллектуальному и эмоциональному развитию.

Напомним, ранее Папа Римский Лев XIV во время встречи со священнослужителями призвал их отказаться от подготовки проповедей с помощью искусственного интеллекта. Понтифик подчеркнул важность живого общения с верующими и укрепления братских отношений внутри духовенства.

Также глава Ватикана попал в курьезную ситуацию, пытаясь обновить личные данные в одном из американских банков. Оператор службы поддержки финучреждения просто не поверила, что ей звонит сам Папа Римский, и положила трубку.

