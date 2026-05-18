Папа Римский создаст специальную комиссию для оценки влияния ИИ на человечество

Папа Римский Лев XIV объявил о создании в Ватикане специальной комиссии по искусственному интеллекту. Новый орган будет координировать позицию Католической Церкви касательно развития и использования ИИ-технологий.

Об этом сообщает Politico.

В Ватикане объяснили, что решение о создании комиссии приняли из-за стремительного распространения искусственного интеллекта и обеспокоенности его влиянием на людей и общество в целом.

Ожидается, что комиссия будет работать параллельно с подготовкой первой энциклики Папы Льва XIV – официального послания, в котором понтифик планирует уделить особое внимание этическим аспектам искусственного интеллекта.

Речь идет не только о технологиях, но и о более широких вопросах – влиянии ИИ на труд, социальную справедливость, мир и права человека.

Папа Лев XIV уже неоднократно высказывался относительно рисков, связанных с ИИ. После своего избрания он заявил, что Католическая Церковь должна предложить миру моральные ориентиры для реагирования на вызовы, которые создает искусственный интеллект.

В июне 2025 года понтифик также предупреждал о возможных злоупотреблениях ИИ, в частности об использовании технологий для усиления конфликтов, неравенства и манипуляций.

Отдельно он подчеркивал риски для детей и молодежи, отмечая, что искусственный интеллект не должен мешать их интеллектуальному и эмоциональному развитию.

Напомним, ранее Папа Римский Лев XIV во время встречи со священнослужителями призвал их отказаться от подготовки проповедей с помощью искусственного интеллекта. Понтифик подчеркнул важность живого общения с верующими и укрепления братских отношений внутри духовенства.

